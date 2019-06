Bimbe violentate a Viterbo, così l’immigrato ha aggredito le piccole vittime

L’arresto del pakistano è la conclusione di un’articolata indagine condotta dagli agenti della squadra mobile di Viterbo e coordinata dalla procura della stessa città, iniziata ai primi di maggio a seguito di due denunce distinte presentate dai genitori delle due bambine avvicinate e molestate dal 29enne. Il capo della squadra mobile di Viterbo, Gian Fabrizio Moschino ha spiegato che l’uomo in due diversi frangenti, ha avvicinato le bambine, con la scusa di chiedere informazioni sugli stabili dove le piccole abitavano. A quel punto il pakistano ha iniziato l’approccio sessuale fino a palpeggiare le parti intime delle piccole.

Moschino ha detto inoltre che le indagini oltre ad essere effettuate con l’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove sono avvenute le molestie, hanno avuto un notevole apporto dai racconti, in audizione protetta, delle sue piccole vittime. Racconti dettagliati su fisionomia e abbigliamento dell’aggressore tanto che il cerchio si è chiuso con l’individuazione, il riconoscimento da parte delle bambine del loro aggressore e infine con l’arresto dello stesso.

Soddisfazione per l’arresto del 29enne è stata espressa dal questore di Viterbo, Massimo Macera. «Volevo esternare la mia soddisfazione e congratularmi con gli agenti per il lavoro svolto e per aver catturato è assicurato alla giustizia una persona che ha commesso un crimine così meschino», ha detto durante la conferenza stampa in questura. «C’era bisogno di una risposta così efficiente ed immediata in questo momento», ha concluso.