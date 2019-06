Alda D’Eusanio furiosa con la Raggi: Roma non è ingovernabile, è lei che è incapace

“Non è vero che Roma è una città ingovernabile, ha bisogno di persone capaci e la Raggi non lo è”. E’ quanto sottolinea la giornalista e conduttrice televisiva Alda D’Eusanio in merito alle reiterate critiche sulla gestione dell’amministrazione capitolina. “Quando i romani l’hanno votata -dice- lo hanno fatto pensando al cambiamento ma non hanno tenuto conto che la sindaca apparteneva a un movimento giovane e senza esperienza. E i risultati si vedono”.

“Abbiamo la stazione metro ‘Repubblica’ chiusa ormai da 8 mesi -prosegue la D’Eusanio- gli autobus che vanno a fuoco e una città ormai invivibile e che ogni giorno viene stuprata e violentata. Anche lo storico mercato di Campo De’ Fiori vende cose scadenti come la ‘pasta tricolore’ e altri prodotti turistici di bassa qualità quando noi siamo famosi per i nostri prodotti alimentari, i più buoni al mondo”. ”L’unico cambiamento – spiega la D’Eusanio, che qualche tempo fa pubblicò sul suo profilo facebook un video in cui immortalava Campo de’ Fiori sommersa da cumuli di spazzatura – è che adesso l’Ama si vede un pò di più, ma chissà se durerà”. ”

Viviamo in una delle Capitali più belle al mondo e non è più accettabile questa situazione”, incalza la D’Eusanio. Che però tiene a attribuire grandi responsabilità anche alla presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi: “E’ lei la vera responsabile del degrado del centro città. Una sera si è presentata a mezzanotte a Campo De’ Fiori come uno sceriffo, con vigili e stampa al seguito – racconta – facendo togliere i tavolini dei bar e multando i vari esercizi commerciali che sono stati costretti a licenziare anche il personale perché non sanno come tirare avanti, come se il degrado dipendesse dai tavolini. Sembrava ‘Mezzanotte di fuoco”’, conclude ironica.