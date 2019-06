Afa e animali, ecco i consigli del veterinario per proteggere cuccioli e cani

È il primo pensiero di ogni proprietario di cuccioli nel periodo estivo e di ondate di afa: come farà, con questo caldo e quel pelo, a non rischiare un colpo di calore? Dalla cura delle zampe a contatto con superfici infuocate alla prevenzione di malori, ecco i consigli e le avvertenze dispensati dai veterinari per mantenere il loro stato di benessere e salute. Le parole d’ordine sono «ambiente sempre ventilato, acqua fresca a disposizione in ogni momento, magari cambiandola ogni mezz’ora/un’ora, alimentazione leggera, no alla tosatura pelo e no alle uscite nelle ore più calde». Quest’ultima misura – spiega il veterinario romano Andrea Rettagliati – è utile soprattutto a salvaguardare i polpastrelli, esposti al rischio di ustioni sull’asfalto o la sabbia bollenti. Basta toccarlo con il dorso di una mano per pochi secondi per capire se per noi il contatto è sopportabile o meno perché lo sarà o meno anche per il quadrupede. L’afa e il clima torrido sono nemici soprattutto dei cani, gli animali più bisognosi di assistenza nel periodo estivo. A giudizio dell’esperto, infatti, sono «molto più numerosi quelli che, in questo periodo, arrivano in un ambulatorio veterinario per un colpo di calore» perché al contrario dei gatti o di altri animali domestici sono di solito gli unici che seguono il loro padrone fuori casa, rischiando di andare incontro a inconvenienti di vario tipo: dagli sbalzi di temperatura alle bruciature.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi