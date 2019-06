Addio alla calvizie con le cellule staminali: ecco come avere capelli illimitati

I problemi di calvizie potrebbero essere risolti con le cellule staminali. Creati in laboratorio capelli dall’aspetto naturale, che crescono attraverso la pelle, utilizzando cellule staminali pluripotenti indotte umane (iPsc). A ottenere l’importante risultato scientifico, che potrebbe rivoluzionare il settore della tricologia, è un team del Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (Usa), che ne ha parlato al meeting annuale dell’International Society for Stem Cell Research, ricevendo un “Merit Award”. A presentare la ricerca è stata in particolare una scienziata italiana, Antonella Pinto.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi