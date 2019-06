A Milano i Fratelli Musulmani manifestano per Morsi “indotto a soffrire fino alla morte”

A Milano manifestazione per ricordare Mohamed Morsi, l’ex presidente egiziano morto il 17 giugno scorso, mentre si celebrava il processo a suo carico per spionaggio. L’appuntamento, in piazza Duca d’Aosta, è stato attenzionato dal sito Ofcs.Report che ha pubblicato la locandina dell’evento.

“In lutto per la uccisione del presidente eletto Mohamed Morsi – si legge sulla locandina – indotto a soffrire fino alla morte”. Il 18 giugno scorso, inoltre, sempre su Facebook sono comparsi post di lutto con l’immagine di Morsi e il cordoglio per la sua scomparsa. “Lo hanno ucciso. Possa il Signore ucciderli”, aveva scritto su Twitter il figlio Abdullah Morsi, mentre Mohamed Sweidan, leader dei Fratelli Musulmani, il movimento del quale Morsi era espressione, aveva parlato di “omicidio premeditato”.