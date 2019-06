A Cinecittà polizia a misura di bambino: la festa del Mosap tra musica e cartoni

Hanno scelto il quartiere di Cinecittà e l’Oasi Park, gli operatori della Polizia di Stato iscritti al Mosap, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia per la prima edizione della ”Festa dell’ Estate del Mosap”, che avrà luogo domenica 23 giugno dalle ore 15.45, organizzata dal suo segretario, Fabio Conestà e da Marcello Cuicchi. L’Oasi Park, spiegano dal Mosap, è un parco divertimenti gestito dalla famiglia Melandri che con i suoi 5000 mq viene considerato tra le attrazioni più importanti per i bambini della nostra città, in un quartiere popolare come Cinecittà. L’estate in città per i bambini che hanno terminato le scuole può essere dura. Con grande sensibilità gli agenti del Mosap sono venuti incontro a bimbi e famiglie, organizzando una due giorni tra spettacolo, allegria, e cartoon.

Prima edizione della Festa dell’Estate

Questa prima edizione della Festa dell’ Estate, ci tiene a sottolineare Fabio Conestà, vede tra i volti noti che si alterneranno sul colorato palco, presentati da Fabrizio Pacifici e Claudia Conte: «l’artista Internazionale Ryan Paris, attualmente in tour mondiale che proporrà la sua storica Hit “Dolce Vita”; Armando Tartaglini cover di Zucchero Sugar Fornaciari, il rapper Calibro 40, Federico Saliola e Mister Cartoon che riproporrà le sigle dei cartoni animati più celebri. Le attrici Adriano Russo e Valentina Vicario, gli attori Alessandro Bernardini e Pietro Delle Piane». Ci saranno poi le esibizioni comiche con “I Sequestrattori”, Magico Alivernini, Alessandro Serra, Gabriele Marconi e Walter Del Greco. Durante l’intera manifestazione sarà presente anche la simpatica animazione di Dragoland.