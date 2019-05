XIV Municipio di Roma, i consiglieri Oddo e Pirandola entrano in FdI

“Siamo in Fratelli d’Italia e ne sosteniamo convintamente le idee, i programmi e i candidati, a maggior ragione in una campagna elettorale importante e decisiva per l’Italia e per l’Europa. Il nostro trascorso politico ed umano non poteva che farci approdare verso la destra rappresentata da Giorgia Meloni, avendo aderito alla richiesta del presidente di FdI di federare i gruppi politici omogenei in un grande progetto di riscossa per la nostra nazione. La collaborazione già avviata da tempo con Alberto Mariani, capogruppo di FdI nel Municipio XIV diventa da oggi ancora piu’ stretta e proficua per costruire anche in questa importante parte di Roma una alternativa alla pessima esperienza di governo dei 5 Stelle”. È quanto dichiarano in una nota congiunta Stefano Oddo e Massimiliano Pirandola consiglieri del Municipio XIV.