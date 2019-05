Vicenza, veglia contro l’omofobia. Il sacerdote con la stola arcobaleno: nell’amore gay c’è Dio

A Vicenza, nella chiesa di San Carlo al Villaggio del Sole, si è tenuta una veglia contro l’omofobia e per l’accettazione da parte della Chiesa dei credenti omosessuali. Il parroco, don Dario Vivian, indossava una stola arcobaleno, come le bandiere dei movimenti per i diritti dei gay e un drappo con gli stessi colori ricopriva il pulpito, dal quale il sacerdote ha detto: “Chiediamoci se anche nell’amore gay c’è Dio”. Anche altre parrocchie in Italia hanno organizzato veglie e preghiere in occasione della giornata odierna contro l’omofobia e la transfobia. Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Palermo, Ragusa, Roma, Trapani, Venezia, Vicenza sono alcune tra le principali città coinvolte in queste iniziative, sulle quali tra i cattolici c’è un acceso dibattito. Queste veglie vengono lette come iniziative ispirate dalle aperture di Papa Francesco il quale si è più volte dichiarato a favore dell’accoglienza degli omosessuali che prima di essere gay sono soprattuto persone la cui dignità va sempre rispettata.