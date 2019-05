Venerdì a Roma la cerimonia della consegna delle borse di studio agli orfani dei Caduti

Si svolgerà domani alle ore 18,30 nella sala convegno Ufficiali dell’Esercito in via di Castro Pretorio, 95 a Roma, la cerimonia di consegna delle borse di studio agli orfani dei Caduti delle Forze Armate. Anche quest’anno, è la 42ma edizione, il Rotary Club Roma Circo Massimo organizza la tradizionale cerimonia di consegna di quattro borse di studio ai figli dei caduti delle Forze armate del nostro Paese: Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri.

La cerimonia è la più longeva fra quelle organizzate dai club rotariani romani ed è da sempre connotata da grande portata ideale. Nasce su iniziativa del Rotary Club Roma Est nel 1978, come adesione tangibile del Rotary allo Stato e alla legalità, negli anni di piombo in cui le Istituzioni erano colpite al cuore fino

all’uccisione di Aldo Moro. La famiglia rotariana – spiega un comunicato – celebra chi ha scelto di servire lo Stato fino all’estremo sacrificio e, nella consapevolezza che alla base della coscienza civica e delle scelte valoriali vi è l’istruzione, conferisce ai figli di coloro che hanno fatto questa scelta un sostegno al loro percorso educativo. Il Rotary partecipa alla loro vita con un segno di speranza concreta.

Mentre l’anno scorso, le borse di studio sono state conferite ai figli dei caduti delle Forze di Sicurezza, quest’anno andranno a 4 ragazzi figli dei caduti delle Forze di Difesa: per l’Esercito, a Lorenzo Rilievi in ricordo del padre Rocco, per la Marina, ad Alessandro di Giuseppe in ricordo del padre Paolo, per ’Aeronautica, a Federico Cò in ricordo del padre Marco, per i Carabinieri a Sara Picocò in ricordo del padre Attilio. La serata sarà condotta da due giovani del Rotary Act e avrà inizio alle ore 18. Dopo il momento di accoglienza degli invitati e dei membri di 30 club rotariani romani, seguiranno la presentazione della cerimonia ed i saluti a cura del Presidente del Club Roma Circo Massimo, dottor Francesco Mele e del Governatore del distretto 2080. Alle 19 si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio con il messaggio dell’Ordinario militare e il saluto della massima autorità della Difesa.