Unioni civili, la Boschi esilarante: «Orgogliosa di Renzi che fece approvare quella legge»

I piddini non dovrebbero essere molto orgigliosi per aver fatto approvare nel 2016 la legge sulle unioni civili, che ha di fatto riconosciuto il “matrimonio” gay in Italia. A tre anni dall’approvazione da quella legge indecente, sarebbe meglio stendere un velo pietoso sull’insipeinza di un Pd che faceva una “cosa di sinistra” per far dimenticare la macelleria sociale nel frattempo attuata da Renzi &Compagni (vedi Jobs Act). «A tre anni dall’approvazione della legge sulle #UnioniCivili, siamo orgogliosi del coraggio del governo Renzi nel mettere la fiducia per rendere il nostro Paese più giusto. Migliaia di persone senza questa legge oggi sarebbero meno libere e, penso, meno felici». Con questa improvvida dichiarazione, la dolce Maria Elena non ha certo fatto un favore al suo partito: è meglio non ricordare, in piena campagna elettorale, certe, poco edificanti pagine della storia politica italiana.