Un lutto rovina la festa della Lazio: tifoso biancoazzurro muore all’Olimpico durante la partita

Una notizia luttuosa ha rovinato la vittoria biancoceleste alla finale di Coppa Italia: durante la partita, si legge sul sito la Lazio siamo noi, “è venuto a mancare Armando Pronesti, grande tifoso della Lazio. Aveva 73 anni, il suo cuore ha smesso di battere negli attimi che hanno separato il primo gol di Milinkovic dal secondo di Correa. In quei Distinti Nord Est, Armando si era recato con tutta la famiglia per sostenere la propria squadra del cuore. Ancora una volta. Un abbonamento custodito fedelmente per 50 anni. L’intervento dell’ambulanza non è riuscito a salvare la vita di Armando, che si è spento proprio negli attimi prima di poter festeggiare la vittoria della squadra biancoceleste insieme a sua moglie Celeste e suo figlio Maurizio. I funerali del tifoso biancoceleste si terranno lunedì alle 11:30 presso la parrocchia San Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela”.