Tumori in aumento, una persona su 4 senza il trattamento di radioterapia

Il dato sui tumori non è positivo: almeno una persona su quattro che dovrebbe beneficiare di un trattamento radioterapico non lo riceve. E c’è da puntualizzare che è proprio la radioterapia a garantire un trattamento sicuro ed efficace. Un trattamento oggi ancora più necessario per l’aumento dei casi tumorali. Umberto Ricardi, presidente di Estro, afferma: «Se entro il 2035 l’accesso alla radioterapia potesse essere garantito a tutti quei pazienti affetti da cancro per cui il trattamento è indicato, si salverebbero ogni anno almeno un milione di vite nel mondo». Quindi occorre intervenire. E con immediatezza.

Tumori, il “Radiotherapy Day”