Tumori, il farmaco anti asma che blocca le metastasi: la scoperta tra i “vecchi” medicinali

Nuova vita per ‘vecchi’ medicinali. Sono stati infatti identificati farmaci, attualmente in uso con differenti indicazioni terapeutiche, in grado di bloccare in laboratorio la capacità delle cellule tumorali di muoversi e di diffondere metastasi. In particolare il budesonide, un medicinale usato contro l’asma, che sembra ridurre la disseminazione metastatica di cellule di tumore mammario. E’ quanto emerge da uno studio svolto dall’Istituto di genetica e biofisica del Consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con l’Istituto Firc di oncologia molecolare di Milano (Ifom) e con il sostegno di Airc e Miur. I risultati sono pubblicati su ‘Cancer Research’.

Vecchi farmaci e tumori

I meccanismi che consentono alle cellule di muoversi – e alle cellule tumorali di diffondere metastasi – sono ancora in parte sconosciuti, ricordano i ricercatori. Utilizzando tecnologie robotiche sono stati analizzati migliaia di farmaci comunemente in uso con diverse indicazioni terapeutiche, identificandone alcuni in grado di bloccare il movimento e la migrazione delle cellule all’interno del corpo. «Un’analisi molecolare e funzionale dell’azione di questi farmaci ha portato a identificare un meccanismo, fino a oggi sconosciuto. Abbiamo scoperto che un rapido aumento della sintesi di collagene, la proteina più abbondante del corpo umano, provoca uno squilibrio metabolico che modifica il profilo epigenetico della cellula, e quindi verosimilmente l’identità cellulare, senza però modificare la sequenza del Dna. Questa inaspettata comunicazione fra collagene e Dna, incidentalmente i due polimeri più abbondanti nel nostro organismo, è mediata da una specifica classe di enzimi, le diossigenasi dipendenti dalla vitamina C.

Meccanismo fin’ora sconosciuto

«Questi risultati, oltre a identificare un nuovo meccanismo alla base del processo di migrazione delle cellule, aprono importanti prospettive per il trattamento farmacologico di tumori metastatici. Abbiamo dimostrato infatti che uno dei farmaci identificati, il budesonide, un glucocorticoide comunemente impiegato per il trattamento dell’asma, riduce fortemente la capacità di disseminazione metastatica di cellule umane di tumore mammario». Questo lavoro rappresenta il primo passo verso strategie di ‘drug-repositioning’, il riposizionamento di vecchi farmaci per nuove applicazioni. Tali farmaci sono stati selezionati in esperimenti di laboratorio per la capacità di interferire con il movimento delle cellule e di controllare la disseminazione di tumori, in particolare quelli in cui il metabolismo del collagene ha un ruolo chiave.