Tuffo da supereroe: così un uomo ha salvato una ragazzina sulle rotaie del treno (video)

«Vi ringrazio tutti, sono stato sommerso dai messaggi di affetto sul web». Così su Twitter il 26enne che ha salvato una donna che si era gettata sulle rotaie del treno per suicidarsi. Il tentativo della donna è stato sventato miracolosamente dal ragazzo, Ercan Kaya. I fatti sono accaduti a fine aprile, ma il video è finito in Rete solo in queste ore. Una scena drammatica, che ha avuto per fortuna un lieto fine.

Il tuffo pochi attimi prima dell’arrivo del treno

Alla stazione ferroviaria Mustafa Kemal di Instabul, una sedicenne è saltata sulle rotaie pochi istanti prima dell’arrivo del treno. A quel punto, il 26enne agente di commercio turco non ha esitato. Si è gettato anche lui sulle rotaie, senza pensarci. Per poche frazioni di secondo l’impatto della locomitiva è stato evitato. Le immagini sono mozzafiato. Ercan è diventato popolare in tutta la Turchia. Il suo gesto da eroe, anzi, da supereroe, sono diventate rapidamente virali anche al di là dei confini nazionali. E un giornale americano ha scelto un titolo particolarmente efficace: “Il buon samaritano è turco”. Il diretto interessato, invece, ha risposto sul suo profilo Twitter con una sollecitazione a tutti i suoi follower: «Non perdete mai i vostri sentimenti, il vostro senso civico e la vostra umanità»