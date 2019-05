Tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini le agende post-voto, con le dichiarazioni, le conferenze stampa e le dirette tv non c’era stata nemmeno la possibilità di una telefonata old style. Però, secondo quanto si è appreso, tra la leader FdI e il vice premier leghista c’è stato oggi uno scambio di messaggini via celullare per un reciproco scambio di congratulazioni.