Totti va in Kuwait e viene accolto con l’inno di Forza Italia (video)

Francesco Totti in Kuwait è stato accolto non con l’inno di Mameli, ma con l’inno di Forza Italia. Un episodio divertente che ha fatto sorridere l’ex capitano, ora dirigente, giallorosso. L’ex numero dieci della Roma si trova sul Golfo Persico per disputare un torneo di futsal in cui partecipano alcune “vecchie glorie” fra cui il suo ex compagno di squadra Vincent Candela. Ma all’ingresso in campo la gaffe. Niente Inno di Mameli o mano sul petto bensì il brano che precede ogni comizio del partito guidato da Silvio Berlusconi.