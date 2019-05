Topi, wc, rifiuti: la Meloni scopre una baraccopoli sul greto del Tevere (video)

È una Giorgia Meloni in versione Indiana Jones quella che si avventura lungo il greto del “biondo Tevere” che proprio biondo non è… La sua scoperta è quella di una città nascosta, sotto i piloni, dalla baraccopoli di clochard, al rifiuti, i topi, gli assembramenti di mobili e materassi vari. Un’esplorazione che, come mostra il video pubblicato sulla bacheca della Meloni, riserva solo brutte sorprese. Da qui l’appello al sindaco Raggi ad intervenire in zone, come quelle delle sponde del Tevere, completamente abbandonate al degrado…

Diretta al lume di pantegana… Pubblicato da Giorgia Meloni su Giovedì 23 maggio 2019