Toninelli tutto da ridere: l’ultima parodia sul ministro più imitato del governo (video)

Nella classifica dei personaggi politici più parodiati è leader indiscusso. Danilo Toninelli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha tutte le carte in regola per consolidare il suo primato. Lo aiuta il fisico allampanato, l’espressione seria che sembra sul punto di scoppiare a ridere. Ma soprattutto la sfrenata attitudine alle gaffes. Una galleria di strafalcioni, di dichiarazioni lunari, di contraddittorie prese di posizione, che hanno spopolato sul web.

Inevitabilmente, la satira e i comici, hanno attinto a mani basse al ministro Toninelli. L’elenco si va allungando di giorno in giorno. Dall’imitazione di Luca e Paolo a quella popolarissime di Maurizio Crozza, Toninelli è sempre protagonista. L’esponente grillino ha trovato persino un alter ego femminile, la Toninella, ideata su la7 per la trasmissione di Massimo Giletti.

L’ultima parodia, che sta rapidamente scalando la classifica di visualizzazioni sui Social, è firmata Marco Capretti. Volto popolare di Made in Sud (Raidue), l’attore romano si è sbizzarrito in una versione surreale ed esilarante. «Il mio Toninelli in realtà è Antonio Nelli. Per gli amici Tony Nelli. Una simpatica parodia del ministro. Mi hanno ispirato le sue gaffes. Mi ha aiutato la somiglianza fisica. E allora con i miei autori ci si siamo scatenati con una serie di clip che, periodicamente, condivideremo sui Social».

La prima puntata di queste mini-gag satiriche, si chiama “Condomini pericolanti”. Il ministro delle Infrastrutture denuncia un clamoroso caso che riguarda un condominio in condizioni precarie. Il resto della gag è tutto da vedere. E tutto da ridere.