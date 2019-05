The Kolors & Elodie sbancano: “Pensare male” guida le classifiche airplay (video)

I The Kolors & Elodie con Pensare male balzano al comando della classifica airplay della settimana dal 3 al 9 maggio. Il brano guadagna due posizioni e precede Girls go Wild di LP (+5) e Certe donne brillano di Ligabue (-2). In ascesa Muhammad Ali di Marco Mengoni (quarto, +2), mentre è stabile al quinto posto Juice di Lizzo. Completano la top 10 Just You and I di Tom Walker (sesto, +2), La luna e la gatta di Takagi & Ketra (settimo, -3), Calma di Pedro Capó & Farruko (ottavo, -6), Acqua su Marte di Tormento (nono, +3) e Con calma di Daddy Yankee (stabile in decima posizione). Vivere tutte le vite di Elisa e Carl Brave è la più alta nuova entrata: posizione 21. Entra in classifica direttamente in 40° posizione Quanto amore si dà di Gigi D’Alessio. Nessuna novità nelle prime tre posizioni della classifica airplay tv: Muhammad Ali di Marco Mengoni, La luna e la gatta di Takagi & Ketra e Certe donne brillano di Ligabue.