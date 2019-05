Terremoto politico in Austria: verso il voto anticipato a inizio settembre

Vienna verso il voto anticipato. All’indomani del terremoto politico che ha portato alla crisi di governo in seguito allo scandalo che ha travolto il vicecancelliere – e leader del partito nazionalista Fpoe – Heinz-Christian Strache, l’Austria si avvia sulla strada delle urne, ritenuta l’unica ipotesi percorribile. Il presidente austriaco Van Der Bellen, al termine di un incontro di circa un’ora con il cancelliere Sebastian Kurz, ha proposto la data di settembre ( anche se sarebbe stato possibile votare in estate), per via delle difficoltà legate alle vacanze scolastiche estive.

Austria, il premier: elezioni anticipate a settembre

E’ stato proprio il cancelliere e leader dei popolari popolari a spingere il premier alla convocazione il prima possibile di nuove elezioni, motivando la richiesta con i troppi scandali che hanno coinvolto gli alleati liberal-nazionalisti. Tra i temi in discussione nell’incontro bilaterale anche il nodo del governo facente funzione che dovrà traghettare l’Austria verso le elezioni e il ruolo che rivestirà Norbert Hofer, il sostituto designato al momento delle dimissioni dallo stesso Heinz-Christian Strache. Il vicecancelliere è stato costretto a farsi da parte dopo la diffusione di un video girato in una villa di Ibiza, nel quale prometteva favori, appalti pubblici e altri vantaggi in cambio di finanziamenti illeciti per il suo partito alla sedicente nipote di un oligarca russo, che in realtà era un’esca per farlo abboccare.