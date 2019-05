Tangenti, Toti annuncia querela al “Fatto Quotidiano”: «Record di falsità»

“Risulta difficile smentire un pezzo totalmente privo di notizie, un groviglio di affermazioni dalla volontà diffamatoria, tutte indistintamente false. Credo sia un record anche per il pessimo giornalismo di quel quotidiano, fatto di fantasie e suggestioni denigratorie e privo di ogni notizia. Della volontà diffamatoria dell’articolo si occuperanno gli avvocati”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti annuncia su Fb che presenterà una querela contro ‘il Fatto Quotidiano’ per l’articolo dal titolo “L’indagata Comi, l’avvocatessa e le coQUERELA ALnsulenze del Pirellone”, pubblicato oggi, che mette in relazione l’inchiesta milanese sulle tangenti in cui è indagata l’europarlamentare di Forza Italia Lara Comi per finanziamento illecito con il centrodestra ligure vicino a Toti. Il governatore definisce l’articolo “un delirio del Fatto” frutto delle “ossessioni di un giornalista”.