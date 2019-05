Tangenti Lombardia, FdI: «Mai ricevuto illecitamente alcun finanziamento»

“Fratelli d’Italia – si legge in un una nota di FdI– non ha mai ricevuto illecitamente alcun finanziamento. Lo dimostra la stessa indagine della magistratura che ha portato all’arresto di oltre 40 persone tra imprenditori e politici, senza coinvolgere in alcun modo esponenti di FdI. Nessun nostro iscritto o dirigente, infatti, è stato raggiunto neppure da un avviso di garanzia. I contributi pubblici che arrivano a Fratelli d’Italia sono tutti registrati a norma di legge e i nostri bilanci sono da sempre trasparenti e a disposizione di chiunque voglia verificarli. Nel sottolineare come le parole espresse oggi in conferenza stampa dal Procuratore – che ben conosce tutti i fatti relativi alla vicenda giudiziaria – possano aver involontariamente tratto in inganno la stampa, invitiamo i media a riportare con la massima attenzione l’esatta dinamica dei fatti. Fratelli d’Italia, che semmai in questa vicenda si considera parte lesa, diffida chiunque volesse accostarla indebitamente a fatti e persone oggetto dell’indagine e dà, sin d’ora, mandato ai propri legali per tutelare il buon nome del movimento che, da sempre, è in prima linea nel rispetto della legge”.