Stupro di gruppo davanti alla discoteca della “Roma bene”: violentata una 20enne

Una ragazza di 21 anni, etiope, è stata violentata all’alba di domenica nei pressi di una discoteca romana, non lontana dallo Stadio Olimpico. La giovane è stata ritrovata da alcuni passanti in lacrime e in stato di choc, ai quali ha raccontato l’accaduto. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale, dove i medici hanno riscontrato lesioni compatibili con la violenza. Il referto è stato acquisito dalla polizia. Lo stupro, secondo quanto riferito dalla stessa vittima, sarebbe stato compiuto da “un gruppo di ragazzi” e la procura ha aperto un fascicolo per stupro di gruppo.

Per lo stupro si parla di tre sospettati

La violenza sarebbe avvenuta intorno alle 4 del mattino nei pressi della discoteca Factory club, frequentata da ragazzi italiani e stranieri della cosiddetta “Roma bene” e risultata del tutto estranea ai fatti. Secondo quanto trapelato, lo stesso locale avrebbe provveduto a chiamare la polizia. Gli investigatori, che avrebbero disposto esami anche sugli indumenti della vittima e su reperti raccolti sul luogo dello stupro, stanno ora passando al setaccio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. E avrebbe già individuato alcuni sospetti: si parla di tre persone, ma sulle indagini in corso da parte della squadra mobile si mantiene il massimo riserbo.