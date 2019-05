Studenti scatenati: in un liceo mosaico con i morti in mare che compongono la foto di Salvini

Un’altra iniziativa di studenti contro Matteo Salvini, destinata a far discutere. L’hanno realizzata gli alunni del liceo artistico Russoli di Pisa, assieme a preside e insegnanti: si tratta di una foto mosaico che mostra un Salvini composto da 400 immagini di morti in mare. Dell’installazione ha dato notizia Il Tirreno e l’opera non è sfuggita allo stesso Salvini che ha riportato l’immagine sulle sue pagine social con l’ironico commento: Evviva l’arte, Evviva Pisa e l’hashtag #portichiusi.

“La nostra è arte – afferma Serena Bevilacqua, una delle autrici dell’installazione – e non c’è nessuna provocazione. Abbiamo scelto di dedicare la mostra all’acqua, perché è versatile. E l’abbiamo raccontata in vari modi, per cercare di creare più dubbi possibili all’inconscio. Non abbiamo descritto l’opera: ognuno può interpretarla a modo suo. E’ un invito a riflettere”.