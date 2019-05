Striscia la Notizia, Brumotti contro la Merkel: «Ci rompi tanto le balle e poi…»

Vittorio Brumotti torna a far parlare di sé. Ma questa volta non per i servizi di Striscia la Notizia. Nel corso di una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Brumotti che in questi giorni si trova a Francoforte, ha ironizzato su Angela Merkel e sulle abitudini dei locali tedeschi di non fare lo scontrino fiscale.

«Cara Merkel, ci rompi tanto le balle, ma noi veniamo in Germania e ci fanno questa fattura. Cioè, allora tutto il mondo è paese. Siamo in un pub e questo è lo scontrino… Mannaggia che fanno il lavoro a nero qua!». Nel video, Vittorio Brumotti riprende l’interno del pub dove ha appena trascorso la serata insieme al suo team di lavoro. L’inquadratura si sofferma in particolare su un foglietto bianco con riportate, a penna, le cifre del conto, per un totale di 42 euro. Brumotti ha così sottolineato l’assenza di uno scontrino fiscale o di una ricevuta, mostrando il semplice promemoria.