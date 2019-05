Spara alla moglie al culmine di una lite: tragedia vicino Roma

Nuovo femminicidio. Accade a Cave, vicino a Roma. Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola al culmine di una lite. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa della coppia che intorno a mezzogiorno hanno sentito gli spari e hanno chiamato i Carabinieri. Al loro arrivo, in un appartamento di un condominio in via delle Noci, i militari hanno trovato l’uomo ancora armato e la moglie morta riversa sul pavimento ormai morta. Il marito è stato arrestato. Ora si trova in caserma. Sul posto stanno arrivando il medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di Tivoli.

Si stavano per separare

Sembra che i coniugi si stessero separando. I Carabinieri intervenuti sul posto chiamati dai vicini di casa che hanno sentito gli spari, hanno trovato l’uomo ancora con la pistola fumante. L’arma risulta legalmente detenuta. L’uomo si è consegnato ai militari. La moglie 45 anni era origini romene. Dai primi accertamenti non risulterebbero denunce che attestino una situazione conflittuale pregressa.