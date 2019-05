Soros pilota il voto europeo contro la destra: la mail di cui nessuno parla

«Cari avaaziani, questa è davvero un’emergenza: l’estrema destra potrebbe davvero vincere le elezioni europee». Francesca Totolo, giornalista e autrice del libro Inferno Spa col quale denuncia il business dell’accoglienza, ha pubblicato un post sulla sua pagina Twitter. Scrive Totolo: questa mail spedita da @Avaaz (fondata da #Soros che ha segnalato le 23 pagine poi chiuse di Facebook) agli iscritti. Una #Ong americana, spiega Totolo, sta facendo campagna elettorale in Europa, raccogliendo donazioni, per pilotare il prossimo voto europee contro i partiti di destra.

Elezioni, la mail di Avaaz

Nella mail spedita oggi alle 8.12 si legge: «Vogliono revocare gli accordi sul clima, deportare i migranti, devastare l’ambiente… dai diritti umani alla natura, se ne avranno la possibilità faranno a pezzi tutto quello che questo movimento difende. Ma possiamo fermarli: Perché la verità è che se vinceranno, non sarà perché la maggioranza della popolazione li sostiene, ma perché molti di noi alle europee, non votano. Pochi punti di affluenza in più potrebbero cambiare completamente i risultati e con milioni di membri in tutta Europa il nostro movimento potrebbe davvero fare la differenza. Se con questa email raccoglieremo i fondi necessari, Avaaz lancerà una campagna di massa perché i cittadini dei paesi chiave votino, dirigendosi a milioni di persone con video, pubblicità, cartelloni, azioni e manifestazioni con un semplice messaggio: votare per fermare l’odio. Il nostro team è pronto e con il costo di un solo caffè i nostri contenuti possono raggiungere più di mille persone. Ma dobbiamo agire subito, mancano dieci giorni alle elezioni. Dona ora per salvare l’Europa da una vittoria di questi movimenti estremisti: dona 5 euro raggiungi 2500 elettori. Dona 10 euro raggiungi 10000 elettori».