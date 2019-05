Sondaggio choc sui social: “Volete che mi suicidi?”. A maggioranza vince il sì e la ragazza si toglie la vita

I politici malesi hanno richiesto l’avvio di un’indagine sulla morte di un adolescente che si è gettata dal tetto di un edificio dopo aver organizzato un sondaggio su Instagram in cui chiedeva ai suoi follower se avesse dovuto continuare a vivere oppure no. «È molto importante. Aiutami a scegliere D/L», ha scritto la ragazza di 16 anni sul famoso social, dove D/L stava per Morte/Vita. Il 69% degli intervistati avrebbe scelto “D”, spingendo così la giovane a togliersi la vita. La 16enne è stata trovata senza vita in strada dal fratello: si sarebbe lanciata dal terzo piano della palazzina in cui viveva. La ragazza avrebbe inoltre scritto su Facebook: «Voglio morire, sono stanca». Secondo Ramkarpal Singh, avvocato e deputato nello stato nord-occidentale di Penang, coloro che hanno votato per la morte potrebbero essere perseguiti per istigazione al suicidio, che in Malaysia è punibile con la morte quando riguarda un minore. «La ragazza sarebbe ancora viva se la maggior parte dei follower non l’avesse incoraggiata a togliersi la vita? Avrebbe ascoltato il consiglio degli utenti, cercando l’aiuto di un professionista?», si è chiesto.

Il ministro della gioventù e dello sport, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ha dal canto suo affermato che una tragedia del genere evidenzia la necessità di discussioni a livello nazionale sulla salute mentale dei teenager. “Sono sinceramente preoccupato per lo stato di salute mentale dei nostri giovani. È un problema nazionale che deve essere preso sul serio”, ha riferito ai media. A febbraio Instagram, che appartiene a Facebook, ha rimosso dalla sua piattaforma immagini scioccanti e post legati all’autolesionismo e al suicidio, in seguito alla morte della 14enne inglese Molly Russell che, secondo i genitori, si è tolta la vita nel 2017 spinta anche dai contenuti sul tema condivisi nell’app.