Solo 21 voti a Riace? Per Lucano “non è una sconfitta, la lotta contro l’onda nera prosegue”

Solo 21 voti all’ex sindaco della speranza, dell’integrazione, della lotta contro i razzisti? Per Mimmo Lucano il responso delle urne a Riace, dove ha stravinto la Lega, non è una sconfitta. «Tutto ciò che ho fatto a Riace l’ho fatto in nome della vita, nel rispetto della dignità umana, promuovendo diritti. Questo mi dà forza anche oggi e per il futuro. Non vivo affatto queste ore come una sconfitta. Anzi…», dice Mimmo Lucano all’Adnkronos commentando il risultato elettorale nel piccolo borgo calabrese dove la lista “Il Cielo sopra Riace” con la quale era in corsa è arrivata solo terza, decretando così la sua mancata elezione come consigliere comunale. «Casomai – aggiunge Lucano -, la sconfitta la vive ogni giorno chi vuole una società disumana, chi costruisce barriere, chi vive di odio. Riace, è una terra antica, una terra libera. Sono orgoglioso del messaggio che è riuscita a trasmettere al mondo e che resterà per sempre. Come dice Papa Francesco – prosegue l’ex sindaco di Riace – bisogna avere il coraggio di allargare gli orizzonti, di capire chi c’è dall’altra parte e fare della solidarietà una ragione di esistenza, non il contrario. Criminalizzarla è solo un’idea vile».

Lucano dice che per il momento non ha nuovi progetti se non quello (riferendosi alla sua vicenda giudiziaria) “di voler tornare ad essere una persona del tutto libera” e di continuare a stare dalla parte dei più deboli: “contro razzismo e odio, proseguirò la mia battaglia per un’idea di uguaglianza della società”. Anche a Lampedusa, altro luogo simbolo dell’accoglienza, la Lega si è imposta: “Prima parlavo di orizzonti…un’ondata nera cerca di oscurarli”.