Sicilia: risorge il M5S, a Gela vince l’asse Pd-FI, a Monreale trionfa il candidato di Musumeci

Vince il M5S a Caltanissetta, l’unico capoluogo di provincia al ballottaggio, ma anche a Castelvetrano. Già poche ore dopo la chiusura delle urne, in nottata, il risultato è stato ufficializzato. E’ Roberto Gambino il nuovo sindaco di Caltanissetta, che ha ottenuto il 58,85% dei voti totali. Sconfitto il suo avversario Michele Giarratana, sostenuto dal centrodestra, che si ferma al 41,15%. Ribaltato così il risultato del primo turno, quando Gambino aveva ottenuto appena il 19,92% contro il 37,3 per cento dell’avversario Giarratana che aveva sfiorato la vittoria al primo turno. Anche a Castelvetrano, grosso centro del trapanese, ci sarà un sindaco del M5S. A scrutinio completato, il candidato grillino Enzo Alfano ottiene il 64,67% delle preferenze, mentre l’avversario Calogero Martire si ferma al 35,33% per cento dei voti.

Sonora sconfitta invece per la Lega a Gela, altro grande centro della provincia di Caltanissetta, dove il ballottaggio è stato vinto dal candidato appoggiato da una alleanza tra Forza Italia e Pd, Cristoforo Lucio Greco che ha ottenuto il 52,45% per cento dei voti. Il suo avversario, Giuseppe Spata appoggiato da Lega, Udc, FdI e una lista civica, si è fermato al 47,7%. ”Farò di tutto perché Gela possa tornare a rialzarsi. Sono e sarò l’amico dei cittadini, la mia porta sarà aperta a tutti”, ha detto il nuovo sindaco intervistato dalle tv locali. La Lega esce sconfitta anche a Mazara del Vallo (Trapani), dove era al ballottaggio. Nella notte il risultato elettorale è stato ufficializzato. E’ Salvatore Quinci il nuovo sindaco di Mazara. Il candidato di centrosinistra e liste civiche ottiene il 52,41% dei voti contro il 47,59% del candidato della Lega Giorgio Randazzo. Alberto Arcidiacono è il nuovo sindaco di Monreale (Palermo). Il candidato a capo di liste civiche e di Diventerà Bellissima, il movimento vicino al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha battuto il sindaco uscente Piero Capizzi. Arcidiacono è stato eletto con il 55,73% dei voti. L’uscente Capizzi si è fermato al 44,27% Affluenza – Solo il 43,6% degli elettori chiamati al voto si sono recati ieri alle urne nei cinque comuni al ballottaggio in Sicilia, con un calo del 15,37% rispetto al primo turno. Al voto a Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Alle urne si sono recati 98.783 elettori sui 226.546 aventi diritto.