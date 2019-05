SIANI TORNA AL CINEMA CON “IL GIORNO PIU’ BELLO DEL MONDO”

ROMA (ITALPRESS) – Uscirà nelle sale il prossimo 31 ottobre, distribuito da Vision Distribution, il nuovo film di Alessandro Siani, “Il giorno più bello del mondo” prodotto da Bartleby Film con Vision Distribution in associazione con Buonaluna. Siani, che è autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Gianluca Ansanelli, ritornerà in sala con il suo quarto film da regista e protagonista, dopo l’ultimo successo di Mister Felicità che nel 2016 ha superato i 10 milioni di euro. L’attore avrà al fianco Stefania Spampinato, conosciuta per il suo ruolo di Carina De Luca nella fortunata serie americana Grey’s Anatomy e al debutto assoluto in un lungometraggio italiano, Giovanni Esposito e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva, per la prima volta sul grande schermo.

(ITALPRESS).