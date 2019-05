Sanità, c’è il sì del ministero: in Italia la “bombita” per rilanciare la vita sessuale

C’è stato il via libera del Ministero della Salute. Semaforo verde per la “bombita” capace di rilanciare la vita sessuale. È un trattamento naturale e sono stati già trattati 60 pazienti. Non è invasivo ed è permanente. Rigenera i vasi sanguigni e la muscolatura liscia all’interno dell’organo sessuale dei pazienti con disfunzione erettile. «Si chiama CaverStem*. È un protocollo medico brevettato negli Stati Uniti, disponibile anche in Italia», sottolinea all’Adnkronos Salute Gabriele Antonini, urologo-andrologo di Roma. «Questa nuova terapia si aggiunge al plasma ricco di piastrine (Prp) che ha già dato effetti positivi ampiamente documentati nel trattamento della disfunzione erettile e delle curvature patologiche peniene determinate dalla malattia di La Peyronie».

La “bombita”, le parole dell’urologo Antonini