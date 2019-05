Salvini: “Mi tocca andare dalla Gruber, che simpatia…”. E lei: “Se ha un problema resti a casa” (video)

“Non ho mica voglia, ma domani alle sei devo andare a registrare dalla Lilli Gruber: simpatia portami via”. Così Matteo Salvini dal palco di Giussano, tra gli applausi dei fan, polemizza a distanza con il programma Tv condotto da Lilli Gruber, giornalista non certo tenera con le posizioni leghiste. E la cita insieme a Fabio Fazio: “Già non sono andato da Fazio, ora mi tocca…”. Arriva a stretto giro la velenosa replica di Lilli Gruber al ministro dell’Interno: “Leggo che il ministro Salvini non ha voglia di venire domani a ‘Otto e mezzo’ e che ne fa una questione di simpatia. Visto che si è proposto lui e visto che chi viene da noi lo fa volentieri, se ha un problema il senatore Salvini può restare a casa o preferibilmente al ministero”. Al di là del botta e risposta, sul sito Fb della trasmissione si legge che stasera Salvini sarà regolarmente ospite di “Otto e mezzo”.