Salvini e il rosario: ci si mette anche don Ciotti: «Nessuno può usare il Padre Eterno»

“Non ho parole. Nessuno deve strumentalizzare il Padre Eterno. Nessuno può usare Dio per altri scopi. E mortificante. Dio non può essere usato”. E quanto ha dichiarato don Luigi Ciotti, presidente dell’Associazione Libera, partecipando oggi all’inaugurazione del Parco della Libertà, confessando quello che pensava di Salvini ‘visto’ con il rosario in mano. Ed ha aggiunto: “Dio ci invita a stare dalla sua parte. Che è quella della dignità, della libertà, della vita di tutte le persone”.