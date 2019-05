Salta il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. “Gode” solo Barbara D’Urso

Lo scoop è stato lanciato dal il sito di gossip BitchyF. La notizia è stata diffusa da molti altri siti web, a cominciare da Fidelity News: il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone non s’ha da fare. Almeno per adesso. E si moltiplicano i sospetti che sia stata tutta una messinscena, con il promesso sposo che non agisce come Renzo con Lucia e resta misterioso. Solo la voce, forse, si conosce, a meno che non sia stato lui a telefonare a Barbara D’Urso.

Il matrimonio di Pamela Prati, polemiche e rabbia

Immediate le polemiche sui social, dove si parla di vergognosa sceneggiata. Polemiche a non finire sull’agenzia di Pamela Prati, Aicos Management Group. Stando a quanto riportato dall’informatissimo blogger Fabiano Minacci, l’ex showgirl Bagaglino avrebbe deciso di non celebrare più le sue nozze, a causa dell’insistente pressione mediatica e dello scandalo sul futuro marito. Verissimo aveva acquistato i diritti esclusivi della cerimonia prevista per l’8 maggio 2019 a Villa Pazzi al Parugiano, una location a Montemurlo, in Toscana.

A goderne – televisivamente parlando – è Barbara D’Urso, che può impostare altre trasmissioni sulla vicenda, diventata ormai stucchevole. Una vicenda che serve solo alla conduttrice Mediaset per guadagnare punti di share. Perché, alla fine, il pettegolezzo paga.