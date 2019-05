Salone del Libro, la Meloni attacca: «Censura in stile sovietico»

«Al Salone del libro di Torino va in scena una pericolosa deriva liberticida da parte della solita sinistra»: lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagine Facebook a propsosito delle polemiche scatenate dall’Anpi e da alcuni scrittori per la partecipazione di Altaforte (casa editrice vicina a CasaPound) alla manifestazione librarfia, «Gente – continua la leader di Fratelli dItalia– che evidentemente rimpiange le censure di epoca sovietica, vorrebbe arrogarsi il diritto di decidere chi possa esporre i propri libri e chi no, oggi con il pretesto del “pericolo fascista”, domani con chiunque non sia allineato con il pensiero unico. Per poi decidere quali libri si possono stampare e quali leggere. Nessun cedimento a chi vuole limitare la libertà degli italiani. Nessuna censura è tollerabile».