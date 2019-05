Sallusti asfalta la Boldrini: «CasaPound? Pensa a te che vai a braccetto con centri sociali e black bloc» (video)

Un botta e risposta duro quello andato in scena l’altra sera, a Ottoemezzo, sulla Sette, nel dibattito tra Alessandro Sallusti e Laura Boldrini al cospetto di Lilli Gruber. Alle solite rimostranze sulla deriva “fascista” di Salvini e ai riferimenti a CasaPoind, il direttore del Giornale ha evocato gli scomodi compagni di viaggio della Boldrini con cui l’ex presidente della Camera si accompagna nei cortei in piazza, dai centri sociali vicini a LeU ai gruppo dell’ultra sinistra vicini ai black bloc. La Boldrini, ovviamente, non l’ha presa bene, anche perché oggi indossa i panni della moderata quando annuncia di voler votare il Pd alle prossime Europeee…