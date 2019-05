Roma, violento scontro sulla Cristoforo Colombo: due bimbi feriti, la mamma è grave

Gravissimo incidente stradale a Roma, su via Cristoforo Colombo. Durante la notte un impatto violento all’altezza dell’incrocio con via Cesare Federici, che ha coinvolto tre auto all’Ardeatino. Erano le 23 e la situazione è apparsa subito allarmante. Si sono scontrate tre vetture, una Renault Clio con a bordo la mamma ed i suoi due figli, una Smart e una Fiat Punto. Quattro i feriti, fra i quali due fratelli, un bimbo di 13 anni e la sorella di 10, trasportati dalle ambulanze all’ospedale Bambino Gesù. Due adulti, invece, sono stati trasportati dal personale medico all’ospedale San Camillo. Fra loro la mamma dei due bimbi, una 50enne in codice rosso. Codice giallo per l’altro automobilista, un uomo di 74 anni, che si trovava alla guida della Punto. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Pochi giorni fa un altro incidente sempre in via Cristoforo Colombo. Un’auto si era ribaltata e il traffico era andato subito in tilt. Lo schianto si era verificato nel primo pomeriggio all’incrocio con via Pindaro tra una Smart e una Fiat 500 . Due le persone trasportate in ambulanza al vicino ospedale Grassi. Erano immediatamente intervenute sul posto per i rilievi tre pattuglie della polizia. E a febbraio un altro pauroso incidente per l’ennesima volta a via Cristoforo Colombo. Un’ambulanza, fortunatamente senza feriti a bordo, era stata travolta al semaforo con via della Civiltà del Lavoro. Contuso un operatore del 118 Ares.