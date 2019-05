Roma, i vigili cercano di bloccare un immigrato che minaccia: “Se non avevi quella divisa…” (video)

I commercianti romani sono quotidianamente alle prese col commercio illegale gestito da migranti che imperversa soprattutto nel centro della Capitale. Così sul sito Fb dei Commercianti del rione Trevi è stato pubblicato un video-denuncia in cui si vede il tentativo dei vigili di bloccare un ragazzo di colore con la risposta sprezzante e minacciosa di quest’ultimo: “Se non avevi quella divisa…”. Il sito così commenta il video: “Ascoltate bene: …Se non avevi questa divisa… La misura è colma! siamo SEMPRE con le forze dell’ordine ed un plauso meritano questi Agenti che non restano a guardare, ma soprattuto che VORREBBERO gestire la situazione come deve essere fatto in un paese civile. Vedere la loro impotenza fa male”. Il sito pubblica anche una foto così interpretata: “Questo è il momento in cui l’AGGRESSORE passa la mercanzia al complice”. Il video dello scontro tra il ragazzo di colore e i vigili ha avuto oltre 240mila visualizzazioni ed è stato subissato dai commenti indignati degli utenti che invocano più severità contro chi non rispetta le regole.