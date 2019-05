Roma, casa popolare assegnata ai rom: scoppia la rivolta a Casal Bruciato

Nuove proteste della popolazione romana nei confronti dei criteri di assegnazione delle case popolari. A Casal Bruciato, quartiere nella zona est di Roma, si rischia una nuova Torre Maura con i residenti in strada e i rom scortati dalle forze dell’ordine. Sin dalla mattinata poliziotti, carabinieri e agenti della Polizia Locale sono in strada a pattugliare. Tutto accade in via Satta, dove al civico 20 è stato assegnato un alloggio popolare a una famiglia rom. L’ennesimo caso, con la gente esasperata. Quattordici persone provenienti dal campo La Barbuta andranno ad abitare in un appartamento di 100 metri quadri. La gente non ne può più, la protesta si diffonde a macchia d’olio, sale la tensione.

A Casal Bruciato si rischia uno scontro duro

«I residenti del quartiere Casal Bruciato mi hanno chiamato per chiedermi supporto sull’onda di una anomala situazione in via Facchinetti – spiega all’Adnkronos Stefano Borrelli, esponente del coordinamento d’azione del IV municipio – dove si è riusciti a scongiurare una assegnazione, sempre a una famiglia rom. Sempre oggi, tra l’altro, la stessa cosa sta avvenendo a Casal de’pazzi, ormai una consuetudine». «I quattordici rom che si sono visti assegnare la casa sono scortati da quaranta tra poliziotti, carabinieri e vigili urbani – aggiunge Borrelli – Alla fine sono diventati come i parlamentari, anzi, hanno più scorta loro».