Roma, betoniera fuori controllo: investe le auto parcheggiate e i passanti. Cinque feriti (video)

Incidente in via Casilina, a Roma, dove un uomo, un italiano di 40 anni, alla guida di una betoniera, ha causato diversi incidenti tra via Tor Tre Teste e via Pietro Belon. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili urbani e il 118. La betoniera ha urtato una ventina di auto parcheggiate e ha investito anche una passante. In totale sono cinque i feriti soccorsi dal 118, compreso l’autista della betoniera trasportato in ospedale per accertamenti. Un ferito è stato portato al San Giovanni in codice rosso, due feriti al Policlinico Tor Vergata in codice rosso mentre il conducente del mezzo pesante è stato portato all’Umberto I in codice rosso. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente e se l’uomo sia stato colto o meno da un malore.