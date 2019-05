Rissa a Cadice, pestato un ragazzo spagnolo. Arrestati quattro studenti italiani dell’Erasmus (video)

Quattro italiani sono stati arrestati dalla polizia a Cadice dopo una rissa in cui è rimasto ferito gravemente un ragazzo spagnolo. Lo scrive il quotidiano locale Diario de Cadiz, secondo il quale gli arrestati sarebbero studenti del programma Erasmus. Il sito del quotidiano mostra un video della rissa, in cui si vede un ragazzo raggiunto da un pugno, che cade a terra e viene successivamente colpito alla testa con un calcio. Secondo il giornale, la prognosi del ferito è ancora riservata e bisognerà aspettare le prossime 48 ore per capire se la vittima potrà riprendersi completamente. Il giudice aspetterà il decorso per decidere se imputare al responsabile del calcio il reato di lesioni gravi o tentato omicidio. La rissa è scoppiata alle 06.15 del mattino sulla banchina del porto, per motivi ancora non chiariti, fra due gruppi di italiani e spagnoli. Nel video le drammatiche sequenze del pestaggio: si vedono anche una ragazza che urla spaventata, mentre un’altra cerca successivamente di rianimare il ferito a terra privo di sensi.