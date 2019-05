Renzi spara fuochi d’artificio per Nardella. La Maglie: «Non hai il senso del ridicolo»

Nel giorno del risultato delle elezioni europee, Matteo Renzi si consola con la vittoria di Dario Nardella, riconfermato sindaco di Firenze. L’ex premier, su Twitter, si è lanciato nel seguente commento: «La vittoria della Lega alle Europee è netta. È altrettanto evidente che la risposta più forte alla vittoria di Salvini arriva oggi da Firenze grazie al bravissimo Dario Nardella». Vince il candidato renziano e lui esulta. E il web si scatena. La prima a zittirlo con un tweet è Maria Giovanna Maglie: «Ma il senso del ridicolo no, eh?». Seguono tantissimi commenti al vetriolo. Scrive un utente: «Ah, quindi la Lega è primo in Italia ma a Firenze il sindaco è ancora renziano. Tutto a posto allora, stiamo tranquilli». E un altro aggiunge: «Quante minchiate a costo zero dici, ma ti rileggi ogni tanto?». Un altro ironizza :«Hai perso otto milioni di voti e ti pavoneggi con Firenze che è più piccola di un quartiere romano…#MeritateLestinzione».

