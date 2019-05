Renzi e Boldrini “sciacallano” sul ferimento della bambina di Napoli: «Salvini si dimetta»

È il giorno buono per attaccare Salvini, anche a costo di mettersi dalla parte di chi srumentalizza fatti drammatici, come il massacro del commerciante di Viterbo e il ferimento della bambina di Napoli. «In una giornata come oggi il ministro dell’Interno di un Paese civile non insulta gli avversari, ma va a

Napoli a combattere la camorra. Se Salvini vuole fare solo comizi lasci ad altri il Viminale: abbiamo diritto ad avere un ministro che si occupi della sicurezza degli italiani», scrive su twitter l’ex-premier Matteo Renzi. Un messaggio politicamente lecito, in qualsiasi giorno dell’anno, ma scaricare oggi veleni sul Viminale per uno dei tanti (purtroppo) agguati di camorra che da decenni si verificano a Napoli, non è esattamente un esercizio di stile, da parte dell’ex premier. Più o meno sulla stessa linea anche l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, che replica così alle ironie riservatele ieri sera da Salvini: «Invece di occuparti di me pensa alla sicurezza delle persone visto che a Napoli si spara per strada e a Viterbo un commerciante è stato ucciso a sprangate. Ti ricordo che sei il Ministro dell’Interno e in queste ore dovresti fare riunioni di lavoro, non comizi in piazza», dice la Boldrini risponde così via twitter a Matteo Salvini che ieri sera aveva twittato: “Uno spettacolo ieri sera! Comizio sotto l’acqua affacciato dal balcone sulla piazza principale di #Forlì! Se lo sa la Boldrini…».