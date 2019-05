Prudenzano (Confintesa): “La rissa continua nel governo danneggia l’economia”

«È necessario che i due vice presidenti del Consiglio dei Ministri, Di Maio e Salvini, comincino a pensare meno alle elezioni e più ai problemi che affliggono l’Italia. Questo clima di rissa continua nel governo danneggia tutti cittadini e permette agli speculatori di agire per colpire la nostra economia a vantaggio di una finanza spregiudicata che utilizza lo spread come arma per aumentare i profitti e far cadere i governi».

Lo dichiara Francesco Prudenzano, segretario generale di Confintesa in relazione ai continui scontri verbali, riportati dalla stampa, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Non è possibile – continua Prudenzano – che l’italia sia ostaggio di una continua campagna elettorale che non permette al governo e al Parlamento di prendere tutte quelle misure idonee a risolvere il problema della disoccupazione, delle famiglie che non arrivano alla fine del mese, del deficit infrastrutturale che intralcia investimenti sul territorio, di avere un sistema fiscale equo e giusto che abbatta anche il costo del lavoro evitando le dannose delocalizzazioni».

«Se Salvini e Di Maio vogliono essere ricordati per aver operato da statisti – conclude Prudenzano – cambino atteggiamento altrimenti dovranno accollarsi la responsabilità di aver fatto fallire un progetto difficile ma che era realizzabile, quello di aver rispettato la volontà degli elettori».