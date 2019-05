Professore strattona uno studente e lo fa cadere: indagato per il reato di lesioni

La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo d’indagine nei confronti di un professore di materie artistiche di una scuola media di un paese dell’alto Casentino che venerdì scorso, durante una lezione a una classe di seconda media, avrebbe strattonato un alunno di 13 anni prendendolo per la felpa e trascinandolo a terra. La vicenda viene raccontata oggi dalla cronaca locale de “La Nazione“.

Ora il docente rischia grosso, sia la sospensione dalla scuola che l’indagine penale. Il fascicolo aperto in Procura, di cui si occupa il pm di turno Angela Masiello, ipotizza il reato di lesioni, sia pure lievi.

Il ragazzo è stato infatti refertato (sette giorni di prognosi) al pronto soccorso di Bibbiena (Ar), dove lo ha portato la mamma (che ha denunciato tutto ai carabinieri) quando è tornato a casa con evidenti segni di quanto era accaduto. Il professore, 57 anni, non è stato ancora sentito dai carabinieri, così come non sono stati sentiti gli altri studenti che avrebbero assistito all’episodio. Sono tutti minorenni e la Procura deve valutare se ascoltarli in modalità.