Prof sospesa a Palermo, ecco il video integrale dei suoi studenti. Giudicate voi… (video)

Si dibatte animatamente della sospensione della professoressa di Palermo Maria Dell’Aria che in video molto diffusi in rete piange per la triste sorte che le è capitata: cioè di vedersi sottoposta a provvedimento disciplinare per un video dei suoi studenti dell’Istituto tecnico in occasione del Giorno della Memoria. Il video lo pubblichiamo sotto: è stato postato dall’ex leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso. Si tratta di un video di pura propaganda politica, realizzato non con l’intenzione di approfondire la tragedia della Shoah ma con quella, chiaramente espressa, di mobilitare gli studenti contro il governo. Non entriamo nel merito del provvedimento che ha colpito la professoressa, deciso non dal Viminale ma dall’Ufficio scolastico provinciale. Ciascuno tuttavia può guardare il video e farsi un’idea.