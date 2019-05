Primo Maggio, il monito di Mattarella: “Ogni sforzo va fatto per aumentare il lavoro” (video)

Nel Salone dei Corazzieri al Palazzo del Quirinale la cerimonia per la Festa del Lavoro alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dei nuovi Maestri del Lavoro del Lazio. “La nostra Costituzione riconosce il lavoro come bene sociale e impone alle istituzioni di compiere ogni sforzo per ampliare le opportunità occupazionali, per rimuovere le cause degli squilibri tra territorio, per accrescere le conoscenze, gli investimenti necessari a uno sviluppo sostenibile”, ha detto il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento. Presenti anche il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, il Presidente dell’Associazione Nazionale Seniores d’Azienda, Edoardo Patriarca, del Presidente della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, Elio Giovati, e del Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D’Amato.

L’intervento di Mattarella in pillole