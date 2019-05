Precipita dalle scale mobili della Metro C da 5 metri d’altezza: la donna è grave

Incidente in una stazione della Metro C di Roma alla fermata “Torre Spaccata”: una donna è caduta da un’altezza di 5 metri mentre si trovata sulle scale mobili. È grave

Brutto incidente nella Metro C di Roma: donna cade dalle scale mobili

Un volo dall’alto e una brutta caduta: questo è tutto quanto si sa al momento in merito all’incidente appena accaduto in una stazione delle metropolitana C capitolina. La donna che è precipitata dalle scalinata, una 69enne, sarebbe caduta da un’altezza di cinque metri mentre si trovata sulle scale mobili, forse vittima di un mancamento. Come anticipato, però, ancora non si sa nulla nelle sulle motivazioni dell’incidente né sulle condizioni effettive della signora, a parte che la vittima della caduta è stata portata dall’ambulanza in codice rosso al policlinico Casilino.