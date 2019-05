“Più Turismo Italia”: Zucconi (FdI) presenta una legge per rilanciare il settore

È in questo spirito che è nata l’attuale proposta di legge?

Certo, è proprio da queste esperienze pluriennali che nasce questo progetto, che consiste in proposte normative atte a fornire alle aziende, agli imprenditori, ai lavoratori strumenti adatti per poter meglio lavorare, e nello stesso tempo a dotare lo Stato mezzi per poter promuovere al meglio il settore turistico.

Cosa troveremo nella proposta di legge?

Intanto un progetto di ricostituzione del ministero del Turismo autonomo, più agile, dotato di risorse proprie, e poi tutta una serie di provvedimenti di settore specifici. Ma tutto ciò, secondo la nostra proposta, deve passare prima di tutto per una Riforma costituzionale che, consentendo di recuperare una competenza concorrente fra Stato e Regioni in materia di turismo, permetta di attuare una vera a fattiva politica nazionale per il Turismo.

Ma cosa si prevede per il concreto rilancio del turismo in Italia?

Moltissime iniziative,a corto e a lungo respiro, come ad esempio l’istituzione di un fondo per il sostegno dell’offerta turistica, l’istituzione di una scuola nazionale di alta formazione turistica, finanziamenti per il miglioramento dell’offerta formativa degli istituti professionali di Stato del settore, semplificazione del rilascio dei visti di ingresso per turismo, razionalizzazione dell’attività degli uffici esteri di Enit, Ice e Camere di Commercio ai fini turistici, e moltissime altre iniziative concrete che si possono leggere nelle 44 pagine della nostra proposta denominata “Più Turismo Italia”.